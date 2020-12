Die anhaltende Unsicherheit rund um den Brexit und steigende Corona-Infektionszahlen haben die grossen europäischen Börsen am Dienstag im Zaum gehalten.Paris / London - Die anhaltende Unsicherheit rund um den Brexit und steigende Corona-Infektionszahlen haben die grossen europäischen Börsen am Dienstag im Zaum gehalten. Die beiden Belastungsfaktoren überwogen die Nachricht vom Beginn der Impfungen in Grossbritannien als erstem westlichen Land. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit 0,12 Prozent leicht im Minus bei 3525,87 Punkten.

Den vollständigen Artikel lesen ...