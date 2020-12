Der EUR/USD handelt in der Nähe der 1,2112 - Die wiederholte Verteidigung der 1,2100 widerspricht den Forderungen der Analysten nach einem Rückzug vor der EZB - Der EUR/USD hält sich den dritten Tag in Folge über der psychologischen Unterstützung von 1,21, trotz der dovish Erwartungen an die Europäische Zentralbank (EZB). Da das Währungspaar seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...