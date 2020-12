Der Energiekonzern hat das Geschäftsjahr 2019/20 mit einem Betriebsgewinn von 124,4 Mio. CHF abgeschlossen.Luzern - Die CKW-Gruppe hat das Geschäftsjahr 2019/20 mit einem Betriebsgewinn von 124,4 Mio. CHF abgeschlossen. CKW hat sich im Berichtsjahr weiter auf Wachstum in zukunftsfähigen Bereichen ausgerichtet und sowohl den Solarausbau wie auch mehrere Kraftwerksprojekte vorangetrieben und zum Teil in Betrieb genommen. Der CKW-Gruppe gelingt im Geschäftsjahr 2019/20 in einem anspruchsvollen Umfeld ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...