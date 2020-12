Anleger richten ihr Augenmerk zunehmend auf das Tempo der wirtschaftlichen Erholung anstatt auf virusbedingte Konjunkturbrüche.Zürich - Wenn es nach den globalen Aktienmärkten geht, ist am Ende des "Pandemietunnels" ein Licht erkennbar. Meldungen über vielversprechende Impfstoffe von Pfizer und Moderna haben die Anleger in ihrer Zuversicht bestärkt, dass der Erholungsprozess 2021 einsetzen dürfte. Dennoch deutet der jüngste Anstieg der Infektionszahlen in den USA und Europa auf kurzfristige Konjunkturrisiken und erhöhte...

