Um die Mittagszeit stieg der EuroStoxx50 um 0,52 Prozent auf 3544,04 Punkte.Paris - Europas Börsen haben nach zwei schwachen Tagen am Mittwoch wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Offenbar hofften die Anleger weiter auf eine baldige Einigung in den Brexit-Gesprächen zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union (EU) sowie Fortschritten bei den Bemühungen um ein weiteres US-Konjunkturpaket. Rückenwind kam zudem von der anhaltenden Rekordjagd an der Wall Street.

Den vollständigen Artikel lesen ...