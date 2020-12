Die Operation Libero steht finanziell vor dem Aus. Bis Februar muss sie per Crowdfunding eine halbe Million Franken einnehmen.Bern - Die Operation Libero steht finanziell vor dem Aus. Bis Februar muss sie per Crowdfunding eine halbe Million Franken einnehmen, sonst muss sie ihre Tätigkeit reduzieren und Kündigungen aussprechen, wie es am Mittwoch an einer Medienkonferenz hiess. Die Welle rechtspopulistischer Initiativen sei gebremst worden, die SVP habe die Themenführerschaft ("Diskurshoheit") verloren...

Den vollständigen Artikel lesen ...