Der 61-jährige SVP-Politiker erhielt in der Vereinigten Bundesversammlung 188 von 202 gültigen Stimmen.Bern - Guy Parmelin ist im kommenden Jahr Bundespräsident, zum ersten Mal in seiner Karriere. Die Vereinigte Bundesversammlung hat den 61-jährigen SVP-Politiker mit 188 von 202 gültigen Stimmen in das Amt gewählt. 14 Stimmen gingen an verschiedene Personen. 25 Wahlzettel waren leer, 7 ungültig. Die Bundespräsidentin des laufenden Jahres, Simonetta Sommaruga, wurde vor einem Jahr mit 186 von 200...

