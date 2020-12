Berlin - Die nächste Bundestagswahl findet am 26. September 2021 statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe eine entsprechende Anordnung ausgefertigt, teilte das Bundespräsidialamt am Mittwochnachmittag mit.



Er folgte demnach einer Empfehlung der Bundesregierung. Der Wahltag wird immer vom Bundespräsidenten festgelegt. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte den Termin vorgeschlagen. Zuvor hatte es Beratungen zwischen den Bundesländern und den Bundestagsparteien gegeben.



Der Bundeswahlleiter hatte keine Einwände erhoben. Voraussichtlich wird parallel zur nächsten Bundestagswahl die Berliner Abgeordnetenhauswahl sowie die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern stattfinden.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de