In einer vom Bundesverband Solarwirtschaft in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage sprechen sich 59 Prozent der Befragten dagegen aus, selbst verbrauchten Solarstrom mit der EEG-Umlage zu belasten. Auch die Anhänger von Union und SPD lehnen dies mehrheitlich ab.Wer seinen Solarstrom selbst verbraucht, sollte dafür keine EEG-Umlage bezahlen - so denken 59 Prozent der Teilnehmer einer repräsentativen Umfrage, die der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) beim Meinungsforschungsinstituts YouGov in Auftrag gegeben hat. YouGov hat hierfür 2068 Bürger befragt. Zwei Drittel der Teilnehmer sind ...

