Der Swiss Market Index (SMI) schliesst 0,35 Prozent fester auf 10'430,02 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel mit einem leichten Plus beendet. Der Leitindex SMI hatte nach einem noch zögerlichen Start stärker zugelegt, am Nachmittag dann aber mit einem zögerlichen Handel an der Wall Street wieder an Flughöhe verloren. Treibende Kraft waren dabei die Uhrenhersteller, aber auch die drei SMI-Schwergewichte stützten. Händler sprachen aufgrund der...

Den vollständigen Artikel lesen ...