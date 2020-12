Der EuroStoxx50 rettet ein moderates Plus von 0,09 Prozent auf 3529,02 Punkte ins Ziel.Paris - Europas Börsen haben nach zwei schwachen Tagen am Mittwoch mehr oder weniger auf der Stelle getreten. Zunächst setzten die Anleger auf eine baldige Einigung in den Brexit-Gesprächen zwischen Grossbritannien und der Europäischen Union (EU) und auch auf Fortschritte bei den Bemühungen um ein weiteres grosses Konjunkturpaket in den USA. In Letzterem wurden sie durch Aussagen des US...

Den vollständigen Artikel lesen ...