Asiens führende Obst- und Gemüsehandelsmesse wird vom 28. bis 30. September wieder der Ort sein, wo sich alle persönlich treffen können. Die Asia Fruit Logistica kehrt in das AsiaWorld-Expo Centre in Hongkong zurück und wird zusammen mit dem Asiafruit Congress veranstaltet, der am 27. September 2021 stattfindet. "Wir haben sehr kühne Pläne für...

Den vollständigen Artikel lesen ...