Inmitten der zunehmenden australisch-chinesischen Handelsspannungen kündigte das chinesische Handelsministerium am Donnerstag an, dass es ab 11. Dezember vorübergehende Antisubventionsmaßnahmen gegen australische Weinimporte verhängen werde. Importeure, die betroffene Weine einführen, müssen Kautionen an die chinesische Zollbehörde zahlen, so das Ministerium ...

