Neue Studienergebnisse von valantic und Lünendonk zeigen, in welchen Bereichen die Technologie-Expertise deutscher Anwenderunternehmen trotz grosser Fortschritte noch nicht ausreichend ist.München - Die neuen Studienergebnisse vom Digitalisierungsspezialisten valantic und Lünendonk haben gezeigt, in welchen Bereichen die Technologie-Expertise deutscher Anwenderunternehmen trotz grosser Fortschritte noch nicht ausreichend ist. Insbesondere in den Feldern Künstliche Intelligenz, Prozessoptimierung und Automatisierung fehlen den Unternehmen vielfach das Fachwissen und die Expertise.

