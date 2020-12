Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz bleibt auch im November rückläufig.St. Gallen - Die Zahl der Firmenkonkurse in der Schweiz bleibt auch im November rückläufig. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise im März liegt die Zahl der monatlichen Firmeninsolvenzen unter den Werten der Vorjahre, teils sogar deutlich. Der Verdacht liegt nahe, dass die Staatshilfen viele Zombie-Firmen nähren. So zumindest sieht es der Schweizerische Gläubigerverband Creditreform.

Den vollständigen Artikel lesen ...