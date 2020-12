Basel - Das Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza kann trotz zwischenzeitlichen Verzögerungen die Lachgasquelle in seinem Werk in Visp wohl wie geplant bis Ende 2021 stopfen. Der rechtzeitigen Inbetriebnahme eines Katalysators stehe nun nichts mehr im Wege. Externe Lieferprobleme, unter anderem bedingt durch die Coronavirus-Pandemie, hatten die termingerechte Fertigstellung der Katalysatoranlage in Frage gestellt. Die Lieferprobleme […]Basel - Das Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza kann trotz zwischenzeitlichen Verzögerungen die Lachgasquelle in seinem Werk in Visp wohl wie geplant bis Ende 2021 stopfen. Der rechtzeitigen Inbetriebnahme eines Katalysators stehe nun nichts mehr im Wege. Externe Lieferprobleme, unter anderem bedingt durch die Coronavirus-Pandemie, hatten die termingerechte Fertigstellung der Katalysatoranlage in...

Den vollständigen Artikel lesen ...