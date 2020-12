FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.12.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 150 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES VICTREX TO 'EQUAL WEIGHT' (UW) - TARGET 1980 (1710) PENCE - BERENBERG CUTS ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 140 (150) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 2 (3) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WORKSPACE GROUP TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 670 (590) PENCE - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 250 (234) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 1220 (1060) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CRODA INTERNATIONAL TO 'BUY' (HOLD) - TARGET 7200 (6000) PENCE - BERENBERG RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 51 (43) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 115 (105) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2580 (2560) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2150) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES STAGECOACH PRICE TARGET TO 86 (72) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 290 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2360 (2020) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5645 (4685) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8500 (8100) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BUNZL TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2800 PENCE - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1390 (1470) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 170 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 385 (360) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 408 (340) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 677 (641) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INCHCAPE PRICE TARGET TO 708 (645) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 2000 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 150 (140) PENCE - JPMORGAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 180 (170) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SANNE GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 670 PENCE - JPMORGAN RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3175 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 315 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS AVAST PRICE TARGET TO 610 (650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 2780 (2280) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ANTOFAGASTA TARGET TO 1305 (1030) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1960 (1680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 430 (410) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 274 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5200 (4290) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SAGE GROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - TARGET 610 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 205 (200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 1750 (1625) PENCE - 'SELL'



