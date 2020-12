Brüssel - Aufgrund der festgefahrenen Verhandlungen über ein Brexit-Handelspakt bereitet sich die EU auf ein "No Deal"-Szenario vor. Da das Ende der Brexit-Übergangsphase sehr nahe sei, gebe es keine Garantie dafür, dass eine Vereinbarung, wenn sie gefunden werde, noch rechtzeitig in Kraft treten könne, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag.



Man habe die Verantwortung, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, einschließlich des Fehlens eines Abkommens mit Großbritannien am 1. Januar 2021. Deshalb lege man entsprechende Maßnahmen vor. Diese betreffen unter anderem die Bereiche Flugverkehr und -sicherheit, den Straßengüterverkehr sowie die Fischerei. Zuvor war in den Verhandlungen ein neues Ultimatum bis Sonntag gesetzt worden. Bis Ende des Wochenendes soll demnach eine Entscheidung getroffen werden.



Die Zeit für eine Einigung drängt, da ein entsprechender Vertrag bis zum 31. Dezember finalisiert werden müsste.

