Per Januar 2021 wird Urs Indermühle zum neuen Head Health Sciences & Wellness Schweiz ernannt. Raphael Maccagnan wird neuer Private Equity Leader in der Schweiz.Zürich - Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen EY Schweiz hat per 1. Januar 2021 zwei neue Sektorleiter ernannt. Der Sektor Health Sciences & Wellness wird neu von Urs Indermühle verantwortet; er tritt damit die Nachfolge von Paolo Prisco an, der in Pension gehen wird. Urs Indermühle ist seit 2003 für EY in der Beratung bei Unternehmenstransaktionen tätig. Seit November 2017 ist er auch für den...

