Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag freundlich. Die Anleger seien aber mit angezogener Handbremse unterwegs, sagte ein Händler.Zürich - Die Schweizer Börse tendiert am Donnerstag freundlich. Die Anleger seien aber mit angezogener Handbremse unterwegs, sagte ein Händler. Denn das Geschäft verlaufe vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) am frühen Nachmittag recht ruhig. Die Marktteilnehmer hofften auf ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk der Währungshüter.

