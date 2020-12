Die Hauptindizes der Wall Street eröffneten am Donnerstag tiefer - Technologieaktien werden tief im negativen Bereich gehandelt - Der CBOE-Volatilitätsindex ist im frühen Handel um fast 4% gestiegen - Nachdem sie am Mittwoch im negativen Bereich geschlossen hatten, fielen die wichtigsten Aktienindizes in den USA nach der Eröffnungsglocke leicht. ...

