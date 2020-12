Europas wichtigste Börsen haben sich am Donnerstag nach einigen Kursschwankungen unspektakulär aus dem Handel verabschiedet.Paris / London - Europas wichtigste Börsen haben sich am Donnerstag nach einigen Kursschwankungen unspektakulär aus dem Handel verabschiedet. Laut Analyst David Madden von CMC Markets UK entsprachen die von der Europäischen Zentralbank (EZB) beschlossenen Massnahmen gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie mehr oder weniger den Erwartungen der Ökonomen. Der EuroStoxx 50 knickte am frühen...

Den vollständigen Artikel lesen ...