Eine gute Warenverfügbarkeit und niedrige Preise haben die Nachfrage nach Blumenkohl spürbar angekurbelt. Doch Anfang Dezember zeichnet sich in den wichtigen Anbauregionen in Frankreich ein knapperes Angebot ab, so die Angaben der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft mbH (AMI). Bildquelle: Shutterstock.com Bei guter Marktversorgung durch Importe aus Italien und Frankreich hat der...

