Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr kalenderbereinigt um -5,5% schrumpfen, während die Prognose im Juni noch bei -7,1% lag, so die Bundesbank (Buba) in der halbjährlichen Aktualisierung ihrer makroökonomischen Vorhersagen. Weitere Punkte "Es ist zu erwarten, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 um 3,0% wächst, gegenüber 3,2% im Juni." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...