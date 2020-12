Der 44-Jährige kam 2012 als Head of Asset Liability Management von der AXA Gruppe zur AXA Schweiz und ist seit 2016 als Head of Pricing and Controlling im Sachversicherungsgeschäft tätig.Winterthur - Interne Nachfolge bei AXA Schweiz: Volker Reinthaler wird per 1. April 2021 Chief Risk Officer. Er übernimmt die Funktion von Olivier Aubry, der im Frühling in Pension geht. Der 44-Jährige kam 2012 als Head of Asset Liability Management von der AXA Gruppe zur AXA Schweiz und ist seit 2016 als Head of Pricing and Controlling im Sachversicherungsgeschäft tätig.

