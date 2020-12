Der Solarpark soll im ersten Halbjahr 2021 entstehen und eine Leistung von 28 Megawatt haben. Vattenfall schloss mit Bosch einen PPA über die Lieferung eines 10-Megawatt-Anteils ab.Vattenfall wird in Mecklenburg-Vorpommern einen 28-Megawatt-Solarpark bauen, für den es keine EEG-Förderung in Anspruch nehmen will. Die Investitionsentscheidung sei nun getroffen worden, teilte der Energiekonzern am Freitag mit. Das Photovoltaik-Kraftwerk soll entlang der der Autobahn A 19 unweit des Autobahndreiecks Wittstock-Dosse entstehen. Die Inbetriebnahme sei für das erste Halbjahr 2021 geplant. Es sei für Vattenfall ...

