Der EuroStoxx50 büsst am späten Vormittag 0,97 Prozent auf 3488,09 Punkte ein.Paris - Europas Börsen sind am Freitag nach moderaten Anfangsverlusten weiter ins Minus gerutscht. Das drohende Scheitern der Brexit-Verhandlungen sowie die dynamische Entwicklung der Corona-Infektionszahlen drängten die Hoffnungen auf bald verfügbare Impfstoffe in den Hintergrund - zumal es von dieser Seite von Sanofi und GlaxoSmithKline negative Nachrichten gab. Der EuroStoxx50 büsste am späten...

Den vollständigen Artikel lesen ...