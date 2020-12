FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1140 (825) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1140 (825) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 315 (240) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1730 (1600) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - GOLDMAN CUTS LAND SECURITIES TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 799 (688) PENCE - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 2460 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1540 (1227) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES BRITISH LAND TARGET TO 595 (428) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 3990 (3693) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 718 (666) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 22 (21) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SECURE INCOME PRICE TARGET TO 411 (398) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SHAFTESBURY PRICE TARGET TO 467 (397) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 3450 (3395) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS TEAM17 TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 668 PENCE - JEFFERIES RAISES DS SMITH PRICE TARGET TO 370 (330) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES HAYS PRICE TARGET TO 155 (147) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2733 (2555) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LSL PROPERTY SERVICE PRICE TARGET TO 243 (191) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 510 (450) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STHREE PRICE TARGET TO 380 (360) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS NATWEST TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 180 PENCE - JPMORGAN CUTS NATWEST TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 180 PENCE - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 799 (738) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES BP PRICE TARGET TO 395 (325) PENCE - 'BUY' - KEPLER CHEUVREUX RAISES SHELL PRICE TARGET TO 20.50 (16.50) EURO - 'BUY' - LIBERUM RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 395 (350) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 940 (900) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES TUI PRICE TARGET TO 160 (150) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RBC RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 925 (825) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 250 (235) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 543 (511) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES BALFOUR BEATTY PRICE TARGET TO 365 (350) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 950 (880) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 356 (241) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES QINETIQ TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 342 (297) PENCE - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3325 (3175) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES STANDARD LIFE ABERDEEN PRICE TARGET TO 285 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 400 (325) PENCE - 'BUY'



