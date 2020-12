Der Versicherer übernimmt gemeinsam mit dem US-Partner Farmers für knapp 4 Milliarden Dollar das Sach- und Unfallgeschäft des US-Konkurrenten MetLife.Zürich - Die Zurich drückt in den USA aufs Gaspedal: Der Versicherer übernimmt gemeinsam mit dem US-Partner Farmers für knapp 4 Milliarden Dollar das Sach- und Unfallgeschäft des US-Konkurrenten MetLife. Damit gewinnt Farmers im Heimmarkt stark an Gewicht. Mit dem Zukauf steige Farmers zum sechstgrössten Privatkundenversicherer der USA auf, teilte die Zurich am Freitag mit. Die Gruppe macht in...

