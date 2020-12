Schön, dass Sie wieder dabei sind, zur vorletzten Ausgabe des Market Mover in diesem so außergewöhnlichen Jahr. Denn - und das ist neu - wir werden heuer, wie der Bajuware sagt, tatsächlich eine Zwischen-den-Jahren-Pause machen. Also so etwas wie unseren ganz persönlichen PQ-Lockdown. Schließlich fallen die beiden nächsten Freitage auf den 1. Weihnachts- bzw. den Neujahrsfeiertag, da haben wir uns kurzerhand entschlossen, diese beiden Ausgaben ausfallen zu lassen. Rückendeckung kriegen wir dabei einerseits von der Politik, die sich nun vermutlich ebenfalls auf eine harte Linie bzw. einen ebensolchen Shutdown verständigen wird. Und andererseits scheinen auch die Märkte mitzuspielen, denn auch da sind die Bewegungsmuster derzeit eher übersichtlich. Oder auch, mit anderen Worten: Ist nicht viel los, auf dem Parkett. Aber schauen wir es uns der Reihe nach an: ...

