Nürnberg - Daniel Terzenbach, Vorstandmitglied der Bundesagentur für Arbeit (BA), geht davon aus, dass in Deutschland ohne Kurzarbeit weitere drei Millionen Menschen aufgrund von Corona ihren Job verloren hätten. "Natürlich ist es so, dass Kurzarbeit den Jobverlust von rund drei Millionen Menschen verhindert hat", sagte er dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe).



"Wir hätten mit die größte Arbeitslosigkeit der Nachkriegsgeschichte", so Terzenbach. "Zu Beginn der 2000er Jahre galt Deutschland als kranker Mann Europas. Da hatten wir in der Spitze knapp über fünf Millionen Arbeitslose. Ohne Kurzarbeit wären es jetzt mehr."

