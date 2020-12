Bio ist wortwörtlich in aller Munde, und auch das Interesse an der Herkunft der Lebensmittel wächst. Einblicke in die Landwirtschaft und die Menschen dahinter bietet deshalb jetzt der neue Blog www.oeko-einblick.de des Netzwerks Demonstrationsbetriebe Ökologischer Landbau. Interaktiv und attraktiv präsentieren sich die 290 Mitgliedsbetriebe und zeigen, was sie bewegt. Mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...