Europas wichtigste Aktienmärkte sind dank frischer Hoffnungen auf einen Brexit-Handelspakt mit klaren Gewinnen in die neue Woche gestartet.Paris / London - Europas wichtigste Aktienmärkte sind dank frischer Hoffnungen auf einen Brexit-Handelspakt mit klaren Gewinnen in die neue Woche gestartet. Der EuroStoxx 50 notierte am späten Montagvormittag 1,12 Prozent höher bei 3524,76 Punkten. Der französische Cac 40 gewann 1,09 Prozent auf 5567,83 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,34 Prozent auf 6569,07 Zähler bergauf.

Den vollständigen Artikel lesen ...