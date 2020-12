Am 01. Juli 2021 findet im The Circle am Flughafen Zürich "THE CIRCLE CONFERENCE" statt. Die Innovations-Konferenz der Schweiz, die neue Massstäbe setzen will.Zürich - Am 01. Juli 2021 findet im The Circle am Flughafen Zürich "THE CIRCLE CONFERENCE" statt. Die Innovations-Konferenz der Schweiz, die neue Massstäbe setzen will. Das Versprechen der Veranstalter: Die verrückteste und innovativste Konferenz der Schweiz im 2021. Am 01. Juli 2021 wird die Schweizer Corporate-Welt im Circle begrüsst. Ca. 800 - 1'000 Event- und Tagungsplaner, Meetingbooker...

Den vollständigen Artikel lesen ...