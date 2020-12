Nyon - Bayer Leverkusen spielt in der Zwischenrunde der Europa League gegen die Young Boys Bern. Das ergab die Auslosung der UEFA am Montagmittag in Nyon.



Die TSG Hoffenheim trifft auf Molde FK aus Norwegen. Die weiteren Partien: Wolfsberger AC - Tottenham Hotspur, Dynamo Kiew - Club Brügge, Real Sociedad San Sebastián - Manchester United, Benfica Lissabon - FC Arsenal, Roter Stern Belgrad - AC Mailand, Royal Antwerpen - Glasgow Rangers, Slavia Prag - Leicester City, FC Salzburg - FC Villarreal, Sporting Braga - AS Rom, FK Krasnodar - Dinamo Zagreb, FC Granada - SSC Neapel, Maccabi Tel Aviv - Schachtar Donezk, Lille OSC - Ajax Amsterdam sowie Olympiakos Piräus - PSV Eindhoven. Die Hinspiele finden am 18. Februar 2021 statt, die Rückspiele werden eine Woche später ausgetragen. Das Finale soll am 26. Mai im Stadion Miejski im polnischen Danzig gespielt werden.

