Per 30. September 2020 erhöht sich die Anlagerendite auf 6.49% und die Ausschüttungsrendite auf 4.06%.Zürich - Der Procimmo Swiss Commercial Fund II schliesst sein Geschäftsjahr erneut mit einem positiven Resultat ab: Per 30. September 2020 erhöht sich die Anlagerendite auf 6.49% (gegenüber 6.15% per 30.9.2019) und die Ausschüttungsrendite beläuft sich auf 4.06% (gegenüber 3.94% per 30.9.2019). Die Mietzinseinnahmen steigen stark an auf CHF 28.7 Mio. (gegenüber CHF 23.8 Mio. per 30.9.2019).

