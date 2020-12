Beantragen können Gelder alle Unternehmen, die mindestens 50 Prozent Umsatzeinbruch haben.Zürich - Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag ein weiteres Härtefallpaket genehmigt, welches das Zürcher Gewerbe vor dem Corona-bedingten Konkurs bewahren soll. Beantragen können die Gelder alle Unternehmen, die mindestens 50 Prozent Umsatzeinbruch haben. Das Hilfspaket beinhaltet maximal 200 Millionen Franken in Form von Darlehen und 80 Millionen in Form von A-fonds-perdu-Beiträgen...

