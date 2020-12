In Tansania könnte die Cashewnuss-Ernte 222.400 Tonnen 2020/21 erreichen, so neue Vorhersagen von dem Cashewnuss-Rat (Cashewnut Board of Tanzania, CBT). Dieser Mengenrückgang im Vergleich zu letztem Jahr ist durch ungünstige Wetterbedingungen und den Wiederanstieg von Krankheiten zu erklären, die die Cashewnuss-Bäume angreifen. Somit erwartet der Cashewnuss-Sektor in der...

