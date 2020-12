Die Finanz- und Versicherungs-IT-Spezialistin hat ihre neuen Büroräumlichkeiten im Circle am Zürcher Flughafen bezogen.Chur - Die Finanz- und Versicherungs-IT-Spezialistin Inventx AG hat ihre neuen Büroräumlichkeiten im Circle am Zürcher Flughafen bezogen. Der Umzug von Brüttisellen war aufgrund des rasanten Wachstums nötig geworden. Zudem ist Inventx nun an zentralster Lage mit attraktiven Kreativ- und Begegnungszonen und als Nachbarin von weiteren IT-Grössen im Herzen des neuen IT-Hotspots der Schweiz präsent.

