Im Rahmen der Studie wurden Interviews mit Finanzinstituten und Umfragen unter Anlegern und Bankkunden in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika durchgeführt.Zürich - Eine neue, weltweite Studie von Avaloq (The Front-to-Back Office Report - How are functions in the financial industry changing?¹) hat ergeben, dass digitale Technologien wie cloudbasierte Betriebsmodelle, künstliche Intelligenz, Datenanalysen und Automatisierung die Front-, Middle- und Back-Office-Prozesse von Banken und Vermögensverwaltern erheblich verbessern werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...