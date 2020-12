Einander entgegengesetzte Kräfte erschweren dem Schweizer Aktienmarkt am Dienstag eine klare Richtung.Zürich - Einander entgegengesetzte Kräfte erschweren dem Schweizer Aktienmarkt am Dienstag eine klare Richtung. Weiterhin befinde sich der Markt zudem zwischen der Hoffnung, dass mit den verfügbaren Impfstoffen eine langsame Rückkehr zur altbekannten Normalität möglich ist und der Aussicht auf weitere harte Lockdown-Massnahmen, weil die Corona-Fallzahlen sich derzeit nicht in den Griff bekommen...

Den vollständigen Artikel lesen ...