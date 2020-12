Die Gründungsinvestoren der F10 Investment AG sind der F10 FinTech Incubator & Accelerator, die SIX Group sowie die Innovationseinheit von Generali Schweiz.Zürich - F10 freut sich, den Start der F10 Investment AG bekannt zu geben. Die Gründungsinvestoren der F10 Investment AG sind der F10 FinTech Incubator & Accelerator, die SIX Group sowie die Innovationseinheit von Generali Schweiz. Über die neu gegründete F10 Investment AG können die Corporate Partner des Schweizer F10 Hubs in sorgfältig ausgewählte Startups investieren...

