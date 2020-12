Im Rahmen der EU-Offshore-Strategie wollen Deutschland und Dänemark gemeinsam den europäischen Ausbau der Windenergie auf See voranbringen. Innovative Energieinseln sollen grünen Wasserstoff produzieren. Deutschland und Dänemark haben sich darauf verständigt, beim Ausbau der Windenergie auf See und innovativer Energieinseln enger zu kooperieren. Dadurch machen beide Länder einen wichtigen Schritt, um die Ziele der EU-Offshore-Strategie zu erfüllen. Diese sieht eine Verfünffachung der in Europa installierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...