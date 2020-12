Der eKMU-X Index schloss in der vergangenen Handelswoche mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 1'053 Punkten.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) stagnierte in der Berichtswoche mit niedrigen Volumen und wenig veränderten Kursen. Während die Anzahl Transaktionen von 75 auf 67 zurückging, nahmen die Umsätze mit 1,24 Millionen Franken leicht zu. Der eKMU-X Index schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 1'052,61 Punkten. Grösster Wochengewinner war die Zürichsee...

Den vollständigen Artikel lesen ...