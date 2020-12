Der Entschließungsantrag der Bundesregierung zur EEG-Novelle enthält Zündstoff für die Photovoltaik - positiven wie negativen. So sollen die Rahmenbedingungen für förderfreie Solar- und Windparks verbessert werden. Zugleich ist aber auch vorgesehen, die Vergütung bei negativen Strompreisen schneller zu streichen als bislang geplant.Die Bundesregierung will im Zuge der EEG-Novelle die Rahmenbedingungen für Solar- und Windparks verbessern, die als förderfreie PPA-Projekte entstehen. Das geht aus dem Entschließungsantrag hervor, den Union und SPD jetzt in den Bundestag eingebracht haben. Als konkrete, ...

