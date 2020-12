Die Tendenz der Corona-Fallzahlen zeigt schweizweit nur in eine Richtung: nach oben.Bern - Zur Bekämpfung der Pandemie braucht es nach Ansicht von Martin Ackermann, Präsident der wissenschaftlichen Task Force des Bundes, umfassende schweizweite Massnahmen. "Das Virus kennt keine Kantonsgrenzen", sagte Ackermann am Dienstag am Point de Presse in Bern. Es sei der Moment um sich solidarisch zu zeigen. Nur wenn der R-Wert unter 0,8 sinke und gehalten werden könne sei eine Besserung...

