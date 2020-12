Der Kran-Konzern Palfinger investiert rund 40 Mio. Euro in die Standortstärkung sowie in Ökologisierungs- und Digitalisierungsprojekte, wie zum Beispiel in den Ausbau des Standortes Lengau und das moderne Ausbildungszentrum Palfinger Campus. Wir bündeln diese Investitionen zu einem großen wirkungsvollen Maßnahmenpaket, um kraftvoll aus der Krise zu kommen und die Herausforderungen der Zukunft gut vorbereitet zu meistern, erklärt CEO Andreas Klauser. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck, die beim Spatenstich für den Palfinger Campus anwesend war: Gerade jetzt sind Investitionen der stärkste Treiber für den österreichischen Wirtschaftsstandort. Die Investitionsprämie wirkt unmittelbar für den Betrieb, erzeugt ...

