In einem kürzlich veröffentlichten Dokument stellt die US Food and Drug Administration (FDA) fest, dass sie keine spezifischen Sicherheitsbedenken festgestellt hat, die die Erteilung einer Notfallzulassung für den Moderna-Impfstoff gegen COVID-19 ausschließen würden. Die FDA stellte weiterhin fest, dass die neuesten Daten ein günstiges Sicherheitsprofil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...