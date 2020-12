Irlands Premierminister Micheal Martin hat gesagt, dass es in dieser Woche "größere Hoffnungen" auf einen Brexit-Deal gibt. In Bezug auf den engen Zeitplan für die Ratifizierung sagte Martin, dass es an den Mitgliedsstaaten liegt, dies zu regeln. Der GBP/USD hat seine Gewinne ausgeweitet und erreichte 1,34. Berichte deuten darauf hin, dass die EU ...

Den vollständigen Artikel lesen ...