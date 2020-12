Schon am Vortag hatte die Opec seine Nachfrageprognose für das erste Quartal 2021 gesenkt. Trotzdem wollen die Förderländer ihre Produktion Schritt für Schritt anheben.New York / London - Die Ölpreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 50,73 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 52 Cent auf 47,51 Dollar. Nach einem Bericht der Internationale Energieagentur (IEA) machten die Ölpreise anfängliche Verluste wieder wett...

Den vollständigen Artikel lesen ...